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Происшествия

Девочка пострадала в результате падения ветки во время урагана в барнаульском парке Изумрудный

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как на 17-летнюю жительницу Барнаула упали ветки дерева. По сообщению пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю, девушка получила травму позвоночника и была госпитализирована.

Девочка пострадала в результате падения ветки во время урагана в барнаульском парке Изумрудный.
Девочка пострадала в результате падения ветки во время урагана в барнаульском парке Изумрудный.
Прокуратура Алтайского края

Известно, что происшествие случилось днем 6 июня в одном из парков отдыха во время урагана.

Следователи проверяют наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В пресс-службе прокуратуры Алтайского края также сообщили о начале проверки по поручению главы ведомства Антона Германа.

В прокуратуре подчеркнули, что будет проведена оценка работы уполномоченных органов Барнаула, включая их деятельность по своевременному обнаружению и ликвидации аварийных зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что 17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда.

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