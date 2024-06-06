Девочка пострадала в результате падения ветки во время урагана в барнаульском парке Изумрудный.

Известно, что происшествие случилось днем 6 июня в одном из парков отдыха во время урагана.
Следователи проверяют наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В пресс-службе прокуратуры Алтайского края также сообщили о начале проверки по поручению главы ведомства Антона Германа.
В прокуратуре подчеркнули, что будет проведена оценка работы уполномоченных органов Барнаула, включая их деятельность по своевременному обнаружению и ликвидации аварийных зеленых насаждений.
Ранее сообщалось, что 17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда.
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