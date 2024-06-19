Девочку из Кемеровской области жестоко убили и кинули тело в колодец

Девочку искали больше суток, позже нашли тело в колодце, сообщает Shot.

Девочка ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели в магазине "Пятерочка".

На найденном теле в колодце были признаки насилия.

Сейчас полиция задержала подозреваемого. Им оказался 49-летний житель деревни Малый Корчуган Андрей Б. Ранее он был судим по статьям "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" и "Убийство". Выясняется, надругался ли он над девочкой перед убийством.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что женщина из Алтайского края забила своего мужа тяпкой.

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