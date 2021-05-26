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Происшествия

Девочку-подростка из Барнаула обвиняют в надругательстве над ребенком на глазах у сверстников. Все снимали на телефон

Правоохранители в Барнауле задержали 14-летнюю девочку, которую подозревают в совершении «иных насильственных действий сексуального характера» в отношении 11-летнего ребенка.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Как проинформировали в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено днем 23 мая.

«14-летняя жительница города Барнаула находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки», — говорится в сообщении Следкома.

Также уточняется, что все противоправные действия были зафиксированы на камеру телефон.

Подозреваемую задержали. Решается вопрос о ее заключении под стражу.

Расследование продолжается. Также правоохранители дадут оценку распространению данного видео в социальных сетях.

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