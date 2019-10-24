Девушка из Алтайского края наснимала порчу с пенсионеров в Казани на 200 тысяч рублей

Молодая жительница Алтайского края подозревают в хищении денег пенсионеров в Казани. Женщина проникала в квартиры пожилых людей под предлогом снятия порчи.

Как сообщили в МВД по Татарстану, установлена причастность 23-летней злоумышленницы к четырем преступным эпизодам. Размер материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составил около 200 тысяч рублей.

В полиции уточняют, что в начале октября в полицию Казани стали поступать заявления от жителей города о привлечении к уголовной ответственности неизвестной, которая обманным путем завладела их сбережениями.

Например, 81-летний житель Московского района рассказал, что 8 октября к нему приходила молодая женщина и проводила обряд очищения.

Девушка пояснила пенсионеру, что ему необходимо почистить от негатива и порчи денежные средства, а также нужно освятить квартиру. Сначала женщина прочитала молитву над деньгами и прошла со свечами по комнатам, затем попросила пенсионера помыть голову. При этом подозреваемая периодически оставалась в комнате одна.

Перед тем как уйти, «целительница» передала пенсионеру свечи и рекомендовала хранить их, как оберег. После ухода незнакомки мужчина обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию. Сумма причиненного материального ущерба составила более 56 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Затем сотрудники полиции установили, что обстоятельства произошедшего схожи с ранее совершенными кражами.

Правоохранители сумели установить личность подозреваемой. Она была задержана в одном из городов Алтайского края. Свою вину девушка признала. Ее арестовали.