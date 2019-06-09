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Происшествия

Лже-кондитер из Барнаула пойдет под суд за обман заказчиков

Жительницу Барнаула будут судить за мелкое хищение. Девушка в течение двух лет обманывала людей, прикидываясь кондитером.

Торт.
Торт.
unsplash.com

Как рассказал старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Иванова, обвиняемая создавала страницы в соцсетях, на которых предлагала услуги по изготовлению тортов и пряников на заказ. Получив предоплату от нескольких заказчиков, девушка удаляла страницу, выкидывала сим-карту и присваивала похищенные деньги.

Затем лже-кондитер создавала новую страницу с другим названием, размещала другой номер телефона и вновь собирала деньги на товары, которые не собиралась доставлять. За это ее неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но поскольку она получала наказание, не связанное с изоляцией от общества, то не раскаивалась и продолжала свою деятельность.

Последний эпизод преступления случился в апреле. Женщина заказала у обманщицы торт за 1 200 рублей ко дню рождению ребенка. Против девушки снова завели уголовное дело за мелкое хищение чужого имущества. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до одного года.

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