26 мая
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Происшествия

Девушка из Барнаула взяла кредит 1,3 млн рублей и все отдала «службе безопасности банка»

26-летняя жительница Барнаула повелась на типичную схему мошенничества, хотя прекрасно знала о подобном. Жуликам удалось получить более 1,3 млн рублей.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, а чтобы заблокировать операцию, девушке следует самой взять кредит и перечислить деньги на якобы «безопасный» счет.

Она наивно поверила в это и через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 1 345 000 рублей.

О подобных способах обмана заявительница знала, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее в Барнауле арестовали 39-летнего местного жителя, который обманывал кассиров в магазинах и общепите с помощью нехитрых манипуляций руками.

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