21 мая
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Происшествия

Ловкость рук и статья за мошенничество. Ушлого барнаульца наконец поймали на фокусах с купюрами

В Барнауле арестовали 39-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Он обманывал кассиров в магазинах и общепите с помощью нехитрых манипуляций руками, рассказали в краевом главке МВД.

Купюра достоинством пять тысяч рублей.
Купюра достоинством пять тысяч рублей.
СС0

Поймать ловкача удалось после того, как в пункт полиции «Южный» обратилась 40-летняя женщина, управляющая одним из продуктовых магазинов. Она рассказала, что посетитель похитил около 10 тыс. рублей, а его действия попали на камеры.

Подозреваемый пришел в магазин с купюрой в 5 тыс. рублей и попросил продать ему пару пачек сигарет. Продавец передала ему товар на сумму 350 рублей и сдачу.

Пока женщина считала деньги, мужчина всячески отвлекал ее разговорами. Забрав нужную сумму, он снова попытал удачу в этом же магазине буквально через десять минут.

За выбранные им на этот раз продукты на сумму около 800 рублей мужчина опять предложил рассчитаться пятитысячной купюрой и даже отыскал разменную монету, чтобы продавцу проще было дать сдачу.

В итоге в результате нехитрых манипуляций рук и отвлечения внимания кассира разговорами мужчина увеличил сумму, с которой пришел.

Сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого.

Оказалось, что аналогичным образом он обманул кассира в ресторане быстрого питания. Там он обогатился на 4,7 тыс. рублей.

Известно о восьми подобных эпизодах. Возбуждено и расследуется уголовное дело ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений не только на территории края, но и других регионов страны.

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