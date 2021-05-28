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Происшествия

Девушка-пешеход получила тяжелые травмы на опасном переходе в Барнауле (обновлено)

28 мая в Барнауле под колесами иномарки пострадала девушка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу: два ряда машин остановились, но водитель на крайней левой полосе не стал пропускать человека. Подробности сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Попова в Барнауле.
ДТП на ул. Попова в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

ДТП произошло на оживленном участке ул. Попова в районе пересечения с Балтийской, недалеко от автобусной остановки.

Subaru Legacy сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Девушка переходила дорогу справа налево, два ряда остановились, чтобы ее пропустить. Водитель Subaru Legacy двигался по крайней левой полосе и сбил ее. По его словам, он ехал не более 70 км/ч», — рассказывают свидетели.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавших. По словам очевидцев, пешеход получила тяжелые травмы.

Обновлено 13:30

Предварительно сотрудники полиции установили, что водитель 1996 года рождения допустил наезд на девушку предположительно 17 лет. Она госпитализирована в Горбольницу № 1 с серьезными травмами.

Вечером 27 мая в центре Барнаула произошла массовая авария с участием трех автомобилей.

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