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Происшествия

Девушка сорвалась с горы «Чертов палец» в Алтайском крае

Спасатели в Алтайском крае эвакуировали девушку, сорвавшуюся с горы «Чертов палец», сообщили в ГУ МЧС по региону.

Эвакуация девушки, сорвавшейся с горы «Чертов палец».
Эвакуация девушки, сорвавшейся с горы «Чертов палец».
22.mchs.gov.ru.

В экстренном ведомстве уточняют, что данные о ЧП в селе Ая Алтайского района поступили накануне около 21 часа.

Анатолий Атюнин,
начальник отдельного поста № 3 пожарно-спасательной части № 60:

Нам поступил звонок, что уроженка села Ая, 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы.

Пожарные, закрепив веревки к деревьям, спустились по крутому склону и обнаружили пострадавшую. При помощи носилок и спасательных веревок девушку эвакуировали до автомобиля скорой помощи. Затем ее доставили в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей региона к соблюдению мер безопасности, находясь на природе.

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