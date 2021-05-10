Девушка сорвалась с горы «Чертов палец» в Алтайском крае

В экстренном ведомстве уточняют, что данные о ЧП в селе Ая Алтайского района поступили накануне около 21 часа.

Нам поступил звонок, что уроженка села Ая, 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы.