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Происшествия

Девушка спасла ребенка, который бежал под колеса маршрутки в Барнауле

В Барнауле утром 8 декабря девушка в последнюю секунду спасла мальчика, который перебегал дорогу и мог оказаться под колесами автобуса, передает «В Курсе 22».

Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
"В курсе 22".

Как рассказала сама девушка, она опаздывала на учебу, когда это случилось.

«Когда я переходила дорогу, автобус ехал медленно, но когда я прошла чуть дальше, увидела, что он набирает скорость. Потом увидела мальчика, который бежал со сквера. Стояла машина, из-за которой его не было видно», — рассказала она.

Девушка испугалась, что водитель маршрутки не заметит ребенка. Когда мальчик пробежал мимо, она схватила его и оттащила. В это же время мимо пронесся автобус.

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