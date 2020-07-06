Девушка упала с Нового моста в Барнауле

Следователи подтвердили информацию.
Известно, что погибшей было 22−23 года. Ее тело нашли в реке в Октябрьском районе Барнаула.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, назначена проверка.
Вечером 5 июля в Барнауле девушка упала с Нового моста над Обью. Об этом сообщили подписчики группы Barnaul22.
Следователи подтвердили информацию.
Известно, что погибшей было 22−23 года. Ее тело нашли в реке в Октябрьском районе Барнаула.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, назначена проверка.
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