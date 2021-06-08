Девушка зарезала однокурсника в юридическом институте МВД

7 июня в одной из комнат на территории вуза было найдено тело курсанта с ножевыми ранениями, сообщают «Орловские новости». Источник издания сообщил, что парня убила однокурсница во время ссоры одним ударом в сердце.

Погибший молодой человек был уроженцем Афганистана, а подозреваемая — Зейнаб Садат — жила с ним одном общежитии.

Подозреваемую задержали в Москве.

В УМВД по Орловской области информацию о задержании подозреваемой подтвердили, пишет «Росбалт». Девушку из института МВД отчислят, а ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.