Девушку обманули при аренде квартиры в Барнауле

Девушка хотела арендовать квартиру в столице Алтайского края, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая нашла в интернете объявление о сдаче квартиры на улице Антона Петрова в Барнауле. Девушка позвонила по указному телефону, ей подтвердили, что жилье еще можно арендовать

Чтобы забронировать квартиру, в качестве предоплаты потерпевшая перечислила на банковский счет 4 тысячи рублей. Когда горожанка приехала на место, выяснилось, что квартиры, указанной в объявлении, в доме нет.

Связаться с автором объявления не удалось. Полицейские установили, что номер, на который звонила девушка, зарегистрирован на территории Саратовской области. Правоохранители выясняют, кому принадлежит банковский счет, на который потерпевшая отправила деньги.