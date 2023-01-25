Девять человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Тульской области

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщают РИА Новости.

Полиция сообщает, что ДТП произошло 25 января в 16:30 на 734-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» в городе Тула.

По предварительной данным, автомобиль Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. После этого оба транспорта съехали в кювет и опрокинулись. Микроавтобус оказался под грузовиком.

Известно о девяти погибших в результате аварии.

Выяснено, что водитель фуры трезв. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства данного происшествия.