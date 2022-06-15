Девять человек утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

С начала купального сезона в Алтайском крае на воде погибли 9 человек. Все они купались на неофициальных пляжах. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Субочев.

Всего в этом году в Алтайском крае для купания открыли 61 пляж в четырех городах и районах города.

Официально купальный сезон продлится с 10 июня по 25 августа.

«Учитывая стратегию развития туризма в России, а также некоторые ограничения выезда за пределы страны, нужно быть готовыми к увеличению количества отдыхающих на водных объектах, как на официальных пляжах, так и в местах несанкционированного отдыха населения у воды. Предлагаю главам муниципалитетов и взаимодействующим службам принять комплекс профилактических и предупредительных мер, направленных на пропаганду безопасного отдыха на воде, чтобы снизить количество правонарушений и — самое главное — предотвратить гибель людей», — сказал Субочев на совещании в режиме видеоконференции с губернатором Виктором Томенко, главами муниципалитетов и сотрудниками МЧС.

На совещании также обсудили обстановку с природными пожарами — площадь пожаров в крае составила 4000 гектаров, что в несколько раз выше уровня прошлого года, пишет «МК».

Большое количество пожаров весной 2022 года произошло из-за аномально высокой температуры воздуха, отсутствия осадков и безответного отношения населения к соблюдению пожарной безопасности. Рост числа пожаров отмечен в садоводствах Алтайского края по причине несоблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее житель Алтайского края утонул в аквапарке на Камчатке.