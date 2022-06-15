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Происшествия

Девять человек утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

С начала купального сезона в Алтайском крае на воде погибли 9 человек. Все они купались на неофициальных пляжах. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Субочев.

Барнаульский пляж "Водный мир".
Барнаульский пляж "Водный мир".
altapress.ru

Всего в этом году в Алтайском крае для купания открыли 61 пляж в четырех городах и районах города.

Официально купальный сезон продлится с 10 июня по 25 августа.

«Учитывая стратегию развития туризма в России, а также некоторые ограничения выезда за пределы страны, нужно быть готовыми к увеличению количества отдыхающих на водных объектах, как на официальных пляжах, так и в местах несанкционированного отдыха населения у воды. Предлагаю главам муниципалитетов и взаимодействующим службам принять комплекс профилактических и предупредительных мер, направленных на пропаганду безопасного отдыха на воде, чтобы снизить количество правонарушений и — самое главное — предотвратить гибель людей», — сказал Субочев на совещании в режиме видеоконференции с губернатором Виктором Томенко, главами муниципалитетов и сотрудниками МЧС.

На совещании также обсудили обстановку с природными пожарами — площадь пожаров в крае составила 4000 гектаров, что в несколько раз выше уровня прошлого года, пишет «МК».

Большое количество пожаров весной 2022 года произошло из-за аномально высокой температуры воздуха, отсутствия осадков и безответного отношения населения к соблюдению пожарной безопасности. Рост числа пожаров отмечен в садоводствах Алтайского края по причине несоблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее житель Алтайского края утонул в аквапарке на Камчатке.

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