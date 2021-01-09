Девять человек в Алтайском крае отравились угарным газом

8 и 9 января в Алтайском крае было несколько случаев отравления угарным газом, происшествия зарегистрированы в Барнауле и Тальменке, сообщает МЧС по региону.

В Тальменке отравление угарным газом получили шесть человек, в том числе четверо детей. Это произошло вследствие нарушения правил эксплуатации газового отопительного оборудования и использования дымоотводящей системы в частном жилом доме.

В краевой столице с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы в больницу три человека, в том числе один ребенок. Предварительная причина — закрытая заслонка печи.

Как действует угарный газ

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю вновь напоминает, что угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток.

Угроза отравления существует не только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива: газ, уголь, дрова, бензин.

Отопительная печь. altapress.ru

Каковы симптомы отравления

Симптомы отравления могут варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств: должны насторожить головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Как оказать первую помощь

При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести (или вынести) человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.

При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация. Вызывайте «скорую» без промедления.