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31 января
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Происшествия

Девятиклассник молотком выбил глаз наблюдательному школьнику в Красноярском крае

В красноярском городе Иланский в школе № 41 ученик «целенаправленно» выбил глаз школьнику, который ранее увидел, как дети бегают на перекур, сообщает «ТВК Красноярск».

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Мама пострадавшего мальчика Светлана уверена, что ребенку отомстили. Все началось с конфликта, когда ее 14-летний сын Николай дежурил на перемене. Старшеклассники курили в школьном туалете.

Николай решил не утаивать и рассказал учителям. Однако, по словам его матери, педагоги только усугубили ситуацию, начав посмеиваться над учеником, мол, «и наркотики в унитазе найдет». После мальчику стали угрожать.

«Он говорит: „Мама, они меня убьют“. Я стала звонить классному руководителю. Она мне ответила: „Я вообще не при делах, отстаньте от меня“», — рассказала Светлана.

После в школе пообещали-таки разобраться в ситуации. А спустя месяц на уроке 9-классник выбил Николаю глаз молотком. Причем, занятия эти были не по труду.

Молоток.
Молоток.
СС0

«В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора говорят, что это был целенаправленный удар, а не случайность», — подчеркнула Светлана, добавив, что позиция родителей обидчика — это был случайных взмах молотком.

По словам женщины, в инциденте не хотят разбираться ни полиция, ни школа. В учебном заведении, как она рассказала, ей и вовсе предложили деньги в обмен на молчание.

Сейчас Николай находится в Глазном центре в Красноярске, ему предстоит серьезная операция.

Классный руководитель ответила изданию, что вообще не обладает информацией о случившемся. В краевом Минздраве ситуацию некомментируют.

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