Девятиклассник молотком выбил глаз наблюдательному школьнику в Красноярском крае

В красноярском городе Иланский в школе № 41 ученик «целенаправленно» выбил глаз школьнику, который ранее увидел, как дети бегают на перекур, сообщает « ТВК Красноярск ».

Мама пострадавшего мальчика Светлана уверена, что ребенку отомстили. Все началось с конфликта, когда ее 14-летний сын Николай дежурил на перемене. Старшеклассники курили в школьном туалете.

Николай решил не утаивать и рассказал учителям. Однако, по словам его матери, педагоги только усугубили ситуацию, начав посмеиваться над учеником, мол, «и наркотики в унитазе найдет». После мальчику стали угрожать.

«Он говорит: „Мама, они меня убьют“. Я стала звонить классному руководителю. Она мне ответила: „Я вообще не при делах, отстаньте от меня“», — рассказала Светлана.

После в школе пообещали-таки разобраться в ситуации. А спустя месяц на уроке 9-классник выбил Николаю глаз молотком. Причем, занятия эти были не по труду.

Молоток. СС0

«В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора говорят, что это был целенаправленный удар, а не случайность», — подчеркнула Светлана, добавив, что позиция родителей обидчика — это был случайных взмах молотком.

По словам женщины, в инциденте не хотят разбираться ни полиция, ни школа. В учебном заведении, как она рассказала, ей и вовсе предложили деньги в обмен на молчание.

Сейчас Николай находится в Глазном центре в Красноярске, ему предстоит серьезная операция.

Классный руководитель ответила изданию, что вообще не обладает информацией о случившемся. В краевом Минздраве ситуацию некомментируют.