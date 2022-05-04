Девятилетний мальчик выстрелил в сверстника из-за карамелек

В Дагестане девятилетний мальчик выстрелил из пневматического оружия в грудь сверстнику, когда тот попросил конфеты в праздник, сообщает « Интерфакс ».

Данные о ранении поступили в полицию из службы скорой помощи.

«Удалось установить, что школьник отправился по соседям за сладостями. Во дворе одного из домов мальчик столкнулся со сверстником, между ними завязался спор», — отмечает агентство.

Чтобы доказать свою правоту, девятилетний мальчик зашел домой, вынес пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за сладостями ребенка.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По сведениям «Комсомольской правды», стрелявший оказался внуком хозяйки дома. Ему не понравилось, что пожилая женщина раздавала карамельки другим детям.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет Lenta.ru.