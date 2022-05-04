4 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Девятилетний мальчик выстрелил в сверстника из-за карамелек

В Дагестане девятилетний мальчик выстрелил из пневматического оружия в грудь сверстнику, когда тот попросил конфеты в праздник, сообщает «Интерфакс».

Ружье, оружие.
Ружье, оружие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Данные о ранении поступили в полицию из службы скорой помощи.

«Удалось установить, что школьник отправился по соседям за сладостями. Во дворе одного из домов мальчик столкнулся со сверстником, между ними завязался спор», — отмечает агентство.

Чтобы доказать свою правоту, девятилетний мальчик зашел домой, вынес пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за сладостями ребенка.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По сведениям «Комсомольской правды», стрелявший оказался внуком хозяйки дома. Ему не понравилось, что пожилая женщина раздавала карамельки другим детям.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет Lenta.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость