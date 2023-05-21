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Происшествия

Диана Арбенина получила травму позвоночника в собственном доме

Лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина получила травму позвоночника в собственном доме. Из-за этого ей пришлось отменить концерт в Киргизии. Об этом сообщает StarHit.

Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Евгения Валерьева

Диана Арбенина должна была выступить с концертом 21 мая в Киргизии, но отменила концерт. Она объяснила это тем, что сильно повредила спину и временно не может передвигаться.

По словам артистки, она поскользнулась и упала с лестницы в своем доме - так она получила травму позвоночника. Из-за нее Арбениной сложно ходить.

"Концерт в Бишкеке завтра не одолею. Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех», — написала певица.

Ранее стало известно об отмене концертов "Ночных снайперов" в российских городах в апреле. В рамках тура они должны были пройти в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Казани, Улан-Удэ и Тольятти.

Заключительный концерт гастролей должен пройти 8 июля в Москве.

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