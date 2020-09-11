Дикий пляж: как барнаульский программист сначала пресек одно изнасилование, а потом раскрывал другое

10 августа 2020 года 35-летний программист Сергей Фисенко предотвратил тяжкое преступление: не позволил злодею изнасиловать бесчувственную девушку на диком пляже в Барнауле. Произошедшее досконально не изучено правоохранителями до сих пор, но «почерк Фисенко» уже хорошо знают и в краевом главке полиции, и в Следственном комитете.

Редакция altapress.ru, проверив факты, публикует эту невероятную историю неравнодушия, сопроводив единственным важным пояснением — ее рассказывает сам Сергей.

«Лежит девушка без сознания»

— 10 августа я пришел искупаться на барнаульский Ковш, в районе ул. Дамба реки Обь. Это не так далеко от высоток на Приречной. Довольно много людей отдыхало на берегу в тот день и на намытом островке. Там же есть небольшая роща, в ней еще лежат поваленные деревья.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год Ирина Пергаева

За одним таким поваленным деревом я сзади увидел мужчину. Он стоял на коленях или даже, скажем так, на карачках. Подумал сначала, что ему стало плохо. Подошел. А под ним лежит девушка без сознания. Вообще сопротивления не оказывает. Он с нее нижнее белье снимает и трогает…

Я почти закричал: «Ты что творишь?!». Он вскочил, говорит что-то типа: «Ничего, она сама здесь лежала…». Но я-то видел, что он с ней делал, поэтому собрался вызывать полицию — пусть она разбирается.

Он метис, ниже меня ростом, но накачанный. Сколько ему лет, точно и не скажешь, где-то 40−45. В бело-голубых шортах, белую майку он уже успел снять.

Я начал набирать номер полиции. Это было в 16.50. Тут подбежал мужчина, сказал, что он — родной дядя этой девушки. Как потом выяснилось, она напросилась с ним на пляж, выпила пива, и ее разморило, видимо.

Дальше этот метис каким-то приемом опрокинул меня на землю и побежал. Преследовать этого качка у меня тогда и мысли не было.

«Не мог я просто мимо пройти»

— Пока полицейские ехали до места, они мне постоянно названивали, уточняли, как проехать до этого пляжа, а также состояние потерпевшей, нуждается ли она в госпитализации. Прибыли быстро, минут через 10 максимум.

Полицейские края получили ключи от новых машин. 22.mvd.ru

Причем на нескольких машинах — пять или шесть автомобилей, включая Росгвардию и криминалистов. Первая группа осталась со мной на месте происшествия. Вторая начала поиски по пляжу и окрестностям. Не нашли.

Потом оперативники из угрозыска доставили меня в Центральный отдел полиции и опросили. Я дождался, пока привезли потерпевшую. Она к этому времени вроде бы уже пришла в себя.

Девушка отказалась писать заявление о попытке изнасилования неизвестным. Дядя ее в этом очень сильно поддерживал, а меня спросил примерно так: «Тебе зачем все это надо? Медальку хочешь получить?»

Ну вот как этому человеку было объяснить, что не мог я просто мимо пройти, когда такое на моих глазах творилось?

«А меня попросили остаться»

— В общем, их отпустили, а меня попросили остаться, чтобы составить фоторобот. И получилось так, что мы с сотрудником угрозыска «закусились» из-за того, что я настаивал на необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Я же его видел! Что сидим?! Надо его искать, поехали на место!», — говорил я.

Фоторобот. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

В итоге мне в отделе показали фоторобот насильника, которого ищут с 2016 года. И сказали, что я под него отлично подхожу. Мол, сейчас образец ДНК возьмем и тебя задержим. Мол, может, я вовсе не тот, за кого себя выдаю. А я еще без паспорта в тот день был…

То есть, как я понял, мне всячески дали понять, чтобы я поскорее сваливал из этого полицейского отдела, а они, специалисты с юридическим образованием и опытом, сами разберутся, без моей обывательской помощи.

В этот день я со злости написал первое обращение на сайт ГУ МВД Алтайского края, на имя начальника Главного следственного управления Кузнецовой.

На следующий день, 11 августа, я опять приехал в Центральный отдел полиции. И мне более подробно рассказали про ориентировку 2016 года и про того насильника. Сотрудник еще мне предложил: сфотографируй, покажешь друзьям, поможешь в розыске.

Комментарий редакции

Здесь необходимо пояснение. В отделе полиции Сергею Фисенко показали ориентировку на преступника, которого разыскивают с 2016 года. Тогда все местные и некоторые федеральные СМИ сообщили о нескольких изнасилованиях, произошедших в нагорной части Барнаула.

Четыре года назад об этих преступлениях сообщал Altapress. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. Причем на ориентировке — три лица. Дело в том, что потерпевшие по-разному описали злодея. Но в том, что это был один человек, сомнений у правоохранительных органов сейчас нет — с каждого места происшествия изъят его биологический материал.

По информации редакции, в настоящее время уголовное дело объемом более 130 томов находится в одном из отделов регионального управления Следственного комитета РФ.

Теперь возвращаемся к рассказу Сергея.

«Открыл карту и сопоставил факты»

— В Центральном отделе мне рассказали, что с 2016 по 2019 год в нагорной части Барнаула были совершены изнасилования. Дома я нашел в архивах местных новостных сайтов всю эту историю, нашел эту ориентировку.

Нападавший на 13-летнюю девочку. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

Тогда я открыл «2ГИС» и начал сопоставлять факты на карте. И поднял в архивах СМИ еще информацию — о попытке изнасиловании 13-летней девочки. Тоже на Горе, данный эпизод в уголовное дело не вошел.

Я понял и предложил это потом полицейским: необходимо проанализировать IMEI мобильных устройств, которые работали в день одного из изнасилований — в районе автостанции на Кордоне. Потому что, возможно, преступник — гастролер, приезжает из другого города. И потом нужно сопоставить эти данные с IMEI мобильных телефонов, которые были активны в районе попытки изнасилования возле краевой больницы. Изнасилования той девочки…

Зачем я вообще этим занялся? Мне было обидно, что тогда, на диком пляже, я предотвратил тяжкое преступление, но это почему-то вообще никому не надо, а ловить злодея, видимо, вообще ни к чему.

Я уже тогда полицейским заявил, что готов лично объявить вознаграждение за поимку того преступника, которого ищут с 2016 года. В полиции сказали, что обсудят этот вопрос со следователем СК, который ведет данное дело. Пока тишина.

«За три дня нашел три камеры»

— 11 августа я поехал в район этого пляжа. Мысль была такая: а вдруг я его там опять встречу и тогда позвоню ребятам из уголовного розыска.

В общей сложности я был там три дня. Нашел три объекта с камерами наружного наблюдения, которые могли зафиксировать, как этот человек покидал территорию пляжа — пешком или на автомобиле.

Одна камера наблюдения располагается на площадке по добыче песка. Рабочим я назвал себя следователем-стажером. Они, я сразу понял, видели, что 10 августа в этот район приезжало много машин полиции, и знали, что там что-то произошло. Но камеры наблюдения у них, как выяснилось, не записывают.

Возможно , именно на этом авто уехал с пляжа предполагаемый насильник. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

Я пошел на лодочную станцию, где тоже есть камеры с нужным обзором. Объяснил охране, мол, так и так. Они сказали, что могут дать записи только полицейскому. Я сначала позвонил, а затем начал писать сообщения сотруднику Центрального отдела. Обрисовал ему ситуацию, сообщил, в том числе, что запись хранится семь суток. Вся переписка с ним у меня сохранена. Сотрудник мне порекомендовал ехать домой, в общем.

Запись мне все-таки удалось посмотреть. Был отсмотрен период с 16.50 и до приезда полиции. И за это время с пляжа уехала только одна машина — Nissan Terrano. Ее номера на простом мониторе не читались, но в центре «К» ГУ МВД прочли бы запросто. И за рулем автомобиля был мужчина в белой то ли майке, то ли футболке. Скорее всего, это он!

Я все фото отправил MMS сотруднику угрозыска. Он их получил. Еще я ему написал: камера на магазине, скорее всего, зафиксировала номер автомобиля.

Та же машина с другой камеры. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

«Прошу разобраться и возбудить дело»

— Через несколько дней я опять там побывал. И, к моему удивлению, сотрудники полиции за неделю туда так и не приехали, чтобы снять видео с камеры на магазине. Как и с лодочной станции.

17 августа весь собранный мой материал, вместе с девятью файлами изображений я направил во втором обращении в ГУ МВД по Алтайскому краю. Далее, как я понимаю, материалы были переданы в Следственный комитет, а оттуда — в угрозыск УМВД по Барнаулу.

Переписка с сотрудниками полиции. Фото предоставлено Сергеем Фисенко.

1 сентября меня вызвали в городское управление полиции. Там с меня было взято дополнительно объяснение о том, что, по моему мнению, все-таки была произведена попытка изнасилования девушки, что я прошу разобраться и в случае подтверждения фактов — возбудить уголовное дело.

Понимаете, вот произошло ЧП на этом пляже. Дама писать заявление отказалась. Но я-то ведь собрал определенную доказательную базу! И Главное следственное управление уже в курсе, начальник ГУ МВД Подолян в курсе, и начальник СУ СКР Хвостов тоже в курсе. Все!

Им, видимо, теперь только остается приобщить мои материалы к своим, вызвать ту девушку, брать с нее повторное объяснение. И искать насильника!

P.S. Когда этот материал готовится к публикации, Сергею Фисенко пришло уведомление из УМВД России по Барнаулу: «Ваше обращение рассмотрено и зарегистрировано в «Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 8 сентября 2020 года. О результатах будет сообщено дополнительно».