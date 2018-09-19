Дима Билан на спорткаре устроил ДТП в Москве

18 сентября российский певец Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. На своей странице в Instagram артист признался, что виновником аварии является он сам.

«На Ленинском проспекте автомобиль Ford Mustang, за рулем которого находился певец Дима Билан, въехал в Hyundai, которая двигалась перед ним. В результате ДТП никто не пострадал. Певец трезв и не отрицает вины в ДТП», — сообщил «МК» источник в правоохранительных органах.

Сам виновник аварии признался, что случившееся вызвало у него сильный стресс и посоветовал всем автолюбителям не отвлекаться и быть предельно внимательными на дороге.

«Стресс словил… Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали. Удар был ощутимым — в голове все перевернулось… Шок сейчас догоняет, выброс адреналина и кортизола, руки потряхивает. Но все обошлось!» — написал Дима Билан.

Певец признался, что сам спровоцировал ДТП — по его словам, он на скорости 40 км/ч врезался во впереди идущую легковушку, когда она остановилась на светофоре. Певец призвал всех быть внимательнее на дорогах.