Дипломат объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Около 90 россиян скончались в Турции с начала лета. Это связано с увеличением туристов из РФ и несоблюдением норм безопасности, цитирует российского посла в Анкаре Алексея Ерхова РИА Новости.

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — рассказал Алексей Ерхов.

Посол РФ добавил, что причина происходящего может быть «самой банальной».

«Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — добавил дипломат.

В последнее время на отдыхе в Турции увеличилось число ДТП. Посол посоветовал соотечественникам «соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений», пишет polit.ru.

Также он добавил, что причиной трагедии могут быть сами россияне, которые злоупотребляют возможностями системы «все включено» и не соблюдают нормы безопасности.

«Мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», — объяснил посол.

По его словам, российские ведомства и турецкие партнеры пытаются обеспечить безопасность отдыхающим и устранить причины несчастных случаев.