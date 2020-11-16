Директор алтайского экологического фонда и богатый московский бизнесмен попались ФСБ на охоте в нацпарке

14 ноября на границе Сайлюгемского национального парка сотрудники погрануправления ФСБ задержали трех человек с оружием, которые приехали охотиться якобы на сибирского горного козла. Одним из задержанных оказался формальный защитник диких животных, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Пограничный наряд задержал состоятельного предпринимателя из Москвы и двух местных жителей, выступавших в качестве организаторов коммерческой охоты.

Оказалось, что один из задержанных, Эрмен Суркашев, трудится в дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай и руководит алтайским экологическим фондом «Аргут».

Другой известен в регионе как организатор трофейной охоты, пишут в группе «Подслушано в Кош-Агаче».

По словам самих задержанных, они приехали для охоты на сибирского горного козла.

Сибирский горный козел. предоставлено национальным парком «Сайлюгемский».

«Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи. Численность горного козла в республике за последние годы сократилась в разы, вместе с тем охота на него не только продолжается — имеются попытки поставить этот процесс на коммерческий поток», — прокомментировали в нацпарке.

Единственное копытное, которое там обитает, это аргали (краснокнижные горные бараны), у которых идет активная фаза гона, животные концентрируются в крупные стада. Рядом с одним из таких и задержали нарушителей.

На всех участников охотничьего тура составили протоколы. На территории национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты.

Аргали. @kuzhlekov

Алтайский горный баран — самый крупный представитель своего вида на планете, он занесен в Красную книгу Республики Алтай и России.

По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана.