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Происшествия

Директор алтайской фармкомпании получила условный срок за взятку

Директор Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая» признала себя виновной в получении взятки в крупном размере, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Суд вынес ей приговор.

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СС0

За взятку в размере более 400 тыс. рублей руководитель фармкомпании получила 4 года условно.

Следователи установили, что директор с 2014 по 2018 год получала деньги от менеджера одной из фирм за принятие юридически значимых решений в выборе именно этой организации в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки.

Деньги перечислялись на банковский счет обвиняемой.

Теперь директор имеет не только условный срок, но и два года лишена права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

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