Директор алтайской стройфирмы получил условный срок за отмыв миллионов

Суд вынес приговоры гендиректору «Алтайской строительной компании», учредителю фирмы «Утильсервис» и ее сожителю (фактически являющемуся одним из руководителей фирмы). Их судили по нескольким статьям: мошенничество, отмывание денег и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В июне 2016 года «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» объявило конкурс по выполнению работ, связанных с захоронением опасных отходов на полигоне. Контракт выиграла «Алтайская строительная компания».

Директор стройфирмы не захотел выполнять условия договора и нашел предприятие «Утильсервис», у которого была лицензия на деятельность по утилизации и обезвреживанию опасных отходов.

Руководители двух фирм вступили в сговор. Они сделали фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов «Сибприбормаша» на полигоне в Томске, а на самом деле свалили все в Бийске.

Людмила Рязанцева,

старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

Данные действия нанесли существенный вред окружающей среде и ее загрязнение. Денежными средствами в размере более 40 миллионов 800 тысяч рублей, предназначенными для оплаты работы, которые предприятие «Сибприбормаш» перечислило на счет ООО «АСК», предприниматели распорядились по своему усмотрению.

Бизнесмены своей вины не признали. На их имущество наложили арест на сумму более 70 млн рублей.

Суд назначил фигурантам наказание от 4 до 6,4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере от 300 до 800 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время суд рассмотрит гражданский иск о возмещении осужденными суммы ущерба.