Директор водоканала умер в приемной мэра Бийска

Известно, что у мужчины случился приступ в коридоре городской администрации у приемной главы. Медики прибыли на место, но спасти жизнь не смогли.

«Геннадий Чумичев пришел побеседовать с главой города. Александр Петрович Студеникин в это время был на совещании. Никаких разногласий по поводу рабочей деятельности МУП г. Бийска «Водоканал» между ними не возникало. Они планировали встретиться, чтобы обсудить некоторые рабочие моменты перед большими новогодними каникулами, — сообщил начальник пресс-службы Бийска Павел Сидоренко.

Геннадий Чумичев возглавил «Водоканал» в 2016 году, до этого он был руководителем «БийскэнергоТеплоТранзит».

Чумичев награжден медалью «За труд во благо города Бийска», памятной медалью МЧС РФ «85 лет гражданской обороне», благодарностями и почетными грамотами администрации Алтайского края и Бийска, почетной грамотой Министерства энергетики, вошел в «Бизнес-Энциклопедию. Алтайский край-80», в энциклопедию «Россия в лицах» 2020 года, писал НашБийск.