Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Директор интерната в Алтайском крае покрывала сексуальное насилие над ребенком

В одном из домов-интернатов в Алтайском крае один малолетний воспитанник совершил половое преступление против другого. Об этом знало руководство учреждения, но не желая огласки, в правоохранительные органы никто не обратился,сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. Более того, дети жили в одной комнате, что привело к повторному совершению преступления.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По версии следователей, директор одного из интернатов края в сентябре 2016 года узнала, что в отношении 11-летнего мальчика совершено половое преступление.

Чтобы избежать огласки и последующих за ней проверок, руководительница умышленно не сообщила об этом и лишь провела профилактическую беседу с 14-летним воспитанником, который совершил это преступление.

После этого она допустила, что оба мальчика продолжали жить в одной комнате. В мае 2017 года снова произошло аналогичное преступление. О нем директор также предпочла умолчать.

Правоохранители узнали об этом только в феврале 2018 года. Преступника уже наказали. Подробности этого в СК не разглашают.

«Тяжких последствий удалось бы избежать в случае надлежащего исполнения директором центра своих должностных обязанностей. В ходе следствия женщина вину в совершенном преступлении не признала, настаивая, что они ничего не знала о совершении преступлений воспитанниками центра», — сообщают в следкоме.

Уголовное дело направили в суд. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость