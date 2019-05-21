Директор интерната в Алтайском крае покрывала сексуальное насилие над ребенком

В одном из домов-интернатов в Алтайском крае один малолетний воспитанник совершил половое преступление против другого. Об этом знало руководство учреждения, но не желая огласки, в правоохранительные органы никто не обратился, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. Более того, дети жили в одной комнате, что привело к повторному совершению преступления.

По версии следователей, директор одного из интернатов края в сентябре 2016 года узнала, что в отношении 11-летнего мальчика совершено половое преступление.

Чтобы избежать огласки и последующих за ней проверок, руководительница умышленно не сообщила об этом и лишь провела профилактическую беседу с 14-летним воспитанником, который совершил это преступление.

После этого она допустила, что оба мальчика продолжали жить в одной комнате. В мае 2017 года снова произошло аналогичное преступление. О нем директор также предпочла умолчать.

Правоохранители узнали об этом только в феврале 2018 года. Преступника уже наказали. Подробности этого в СК не разглашают.

«Тяжких последствий удалось бы избежать в случае надлежащего исполнения директором центра своих должностных обязанностей. В ходе следствия женщина вину в совершенном преступлении не признала, настаивая, что они ничего не знала о совершении преступлений воспитанниками центра», — сообщают в следкоме.

Уголовное дело направили в суд. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия).