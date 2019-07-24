Директор сгоревшего лагеря рассказал о маркировке МЧС на палатках

В ночь на 23 июля пожар уничтожил детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Погибли три девочки и мальчик из Комсомольска-на-Амуре, пострадали еще восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в палаточном городке, располагавшемся на территории горнолыжного комплекса.

Проверят власти

В качестве вероятной причины пожара называют сушку одежды на обогревателях в палатках.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СКР. Помимо оценки действий руководства лагеря следствие проверит на халатность деятельность региональных должностных лиц, «ответственных за безопасность детей», пишет « ».

Сертификат негорючести

По подозрению в халатности задержаны учредитель и директор владеющего лагерем ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. До задержания Кузнецов успел ответить на вопросы «Комсомольской правды».

По словам директора лагеря, сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести», такие использует МЧС («Памир-30»).

Приобрели палатки на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге по рекомендации правительства края. Также он удивился тому, что о существовании лагеря якобы не знали профильные структуры — с 10 по 12 июля МЧС проводило там учения по эвакуации, сообщает mail.ru.

Почему в палатках

В палатках находилось 189 человек, еще 61 — в корпусах. База рассчитана на 226 человек.

Руководство лагеря продавало путевки через интернет и на самой территории городка. Договоры заключались с родителями и всего было продано 428 путевок. Это почти вдвое превысило вместимость стационарных корпусов. Поэтому руководство лагеря начало размещать детей в палатках.

Разрешение

Глава региона Сергей Фургал сообщил, что комиссии профильных ведомств не давали разрешений на открытие палаточного городка.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный… Думаю, надо собрать все документы, кто, когда выдавал какие разрешения. Меня удивляет, когда мне говорят, что мы проверяли в феврале, в октябре. Мы для галочки проводим эти проверки?» — сказал глава региона.

По информации Роспотребнадзора, межведомственная комиссия проверяла лагерь в октябре 2018 года и феврале 2019 года, очередную проверку планировали на август.

Траур

С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур.