Директор строительной фирмы обокрал алтайскую школу на 2,2 млн рублей

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2018 году между директором Кулундинской школы № 5 и гендиректором строительной компании был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы.
«Желая похитить денежные средства, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды и объемы ремонтно-строительных работ на объекте, которые в действительности выполнены не были», — говорится в сообщении.
В результате гендиректор фирмы похитил 2,2 млн рублей.
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб.
Ранее суд отстранил от должности главу райсовета на Алтае.