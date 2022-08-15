Директор строительной фирмы обокрал алтайскую школу на 2,2 млн рублей

61-летнего директора строительной фирмы, жителя Михайловского района осудили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2018 году между директором Кулундинской школы № 5 и гендиректором строительной компании был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы.

«Желая похитить денежные средства, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды и объемы ремонтно-строительных работ на объекте, которые в действительности выполнены не были», — говорится в сообщении.

В результате гендиректор фирмы похитил 2,2 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб.

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