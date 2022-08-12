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Происшествия

Суд отстранил от должности главу райсовета на Алтае

Глава райсовета депутатов Улаганского района Никита Санин отстранен от должности по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Суд
Суд
СС0

Это связано с уголовными делами, возбужденным в отношении народного избранника. Санина обвинили в растрате 500 тысяч рублей, превышении должностных полномочий и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Суд принял во внимание доводы стороны обвинения, которым председатель райсовета может использовать должностное положение, чтобы «воспрепятствовать производству предварительного следствия, оказать влияние на свидетелей по делу, многие из которых состоят в служебной зависимости от него».

Как ранее сообщали правоохранители, во время расследования глава райсовета «вел себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его».

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