Алтайского депутата задержали за угрозу убийством следователю

Санина обвинили в растрате и превышении должностных полномочий. Во время расследования глава рейсовета «вел себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его».
«После высказанных угроз и оскорблений депутат самовольно покинул участковый пункт полиции.
Сегодня ему предъявлено обвинение, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.», — рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Расследование продолжается.
Ранее депутата Госдумы приговорили к 10 годам колонии за крупнейшую в истории России взятку.