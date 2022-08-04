Алтайского депутата задержали за угрозу убийством следователю

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы райсовета депутатов Улаганского района Никиты Санина. Об этом сообщает региональный СК.

Санина обвинили в растрате и превышении должностных полномочий. Во время расследования глава рейсовета «вел себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его».

«После высказанных угроз и оскорблений депутат самовольно покинул участковый пункт полиции. Сегодня ему предъявлено обвинение, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.», — рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Расследование продолжается.

Ранее депутата Госдумы приговорили к 10 годам колонии за крупнейшую в истории России взятку.