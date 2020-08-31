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Происшествия

Директор стройкомпании на Алтае нелегально заработал более 2 млн рублей на преувеличенном ремонте школы

Директора компании «Строй-Гарант» обвинили в мошенничестве в особо крупного размере. Он завысил стоимость капремонта и поимел с этого более 2 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ремонт.
Ремонт.
Анна Зайкова

По версии следствия, с июня по ноябрь 2018 года директор фирмы, работая по контракту на ремонт Кулундинской школы № 5, изготовил и предоставил в образовательное учреждение фиктивные документы.

В них стоимость ремонта была существенно выше, чем-то, что было сделано.

«В результате мошеннических действий муниципальному образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей», — сообщили следователи.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Руководителя взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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