Директор стройкомпании на Алтае нелегально заработал более 2 млн рублей на преувеличенном ремонте школы

По версии следствия, с июня по ноябрь 2018 года директор фирмы, работая по контракту на ремонт Кулундинской школы № 5, изготовил и предоставил в образовательное учреждение фиктивные документы.
В них стоимость ремонта была существенно выше, чем-то, что было сделано.
«В результате мошеннических действий муниципальному образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей», — сообщили следователи.
Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Руководителя взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.