Директор УК пойдет под суд из-за падения наледи с карниза дома на жительницу Барнаула

В Барнауле директор УК предстанет перед судом за то, что с карниза здания, которое находилось под его ответственность, на 20-летнюю девушку упал кусок наледи. Об этом сообщает следком по региону.

Директор УП пойдет под суд из-за падения наледи с карниза дома на жительницу Барнаула Следственный комитет по Алтайскому краю