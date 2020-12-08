Директора алтайского лицея подозревают в превышении полномочий

Следователи выяснили, что в 2019 году директор лицея заключил договор с предпринимателем на выполнение работ по ремонту здания.
Предприниматель выполнил свои обязательства, после подписания акта приемки ему выплатили 597 тысяч рублей.
«Вместе с тем, подрядчик не в полном объеме выполнил работы по переносу линии электропередач. Таким образом, бюджету причинен имущественный ущерб на сумму более 260 тысяч рублей», — сообщили в следственном комитете.
Здание бывшего профучилища № 85 в Камне-на-Оби передали во владение лицея № 4 для ликвидации второй смены.
В сентябре 2020 года школьники должны были сесть за новенькие парты второго корпуса, но этого не произошло из-за недоделок подрядчика, писала газета «Каменские известия».