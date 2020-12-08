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Происшествия

Директора алтайского лицея подозревают в превышении полномочий

Директора образовательного учреждения в Камне-на-Оби подозревают в превышении должностных полномочий при ремонте учебного корпуса, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Речь идет о каменском лицее № 4, о проблемах ремонта которого уже сообщали местные СМИ.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Следователи выяснили, что в 2019 году директор лицея заключил договор с предпринимателем на выполнение работ по ремонту здания.

Предприниматель выполнил свои обязательства, после подписания акта приемки ему выплатили 597 тысяч рублей.

«Вместе с тем, подрядчик не в полном объеме выполнил работы по переносу линии электропередач. Таким образом, бюджету причинен имущественный ущерб на сумму более 260 тысяч рублей», — сообщили в следственном комитете.

Здание бывшего профучилища № 85 в Камне-на-Оби передали во владение лицея № 4 для ликвидации второй смены.

В сентябре 2020 года школьники должны были сесть за новенькие парты второго корпуса, но этого не произошло из-за недоделок подрядчика, писала газета «Каменские известия».

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