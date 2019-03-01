Директора алтайской компании обвиняют в неуплате налогов на 44 млн рублей

В Алтайском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из организаций. Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере, пишет СУ СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый возглавляет фирму, основной вид деятельности которой — производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления. В период 2014—2016 годов организация применяла общий режим налогообложения, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость.

В ведомстве сообщают, что с целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого он вместе с учредителем фирмы нашел фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС.

Бумаги были составлены от имени других коммерческих организаций и содержали информацию о якобы поставках товара компании. В действительности же эти фирмы никаких товаров не поставляли.

Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС. Таким образом, предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 44 миллионов рублей, что является особо крупным размером, — отмечают в региональном СУ СКР.

Во время предварительного следствия директор компании своей вины не признал. На его имущество наложили арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.