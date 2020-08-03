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3 августа
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Происшествия

Директора алтайской турбазы «Глобус», где задохнулась целая семья, отправили в СИЗО

По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю судом в отношении владельца туристической базы «Глобус» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Комната на турбазе, где произошла трагедия.
Комната на турбазе, где произошла трагедия.
altai-krai.sledcom.ru.

Как сообщает пресс-служба СУСК, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет приехали отдохнуть на турбазу 26 июля. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы.

На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа — следователи СК устанавливают обстоятельства гибели людей, назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты.

Какова основная версия

По данным следствия, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электроснабжение. Владелец «Глобуса» распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы заработала насосная станция и система водоснабжения базы.

Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.

Прощание с семьей Кременских в Барнауле.
Прощание с семьей Кременских в Барнауле.
Анна Зайкова.

При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.

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