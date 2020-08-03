Директора алтайской турбазы «Глобус», где задохнулась целая семья, отправили в СИЗО

Как сообщает пресс-служба СУСК, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет приехали отдохнуть на турбазу 26 июля. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы.
На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа — следователи СК устанавливают обстоятельства гибели людей, назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты.
Какова основная версия
По данным следствия, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электроснабжение. Владелец «Глобуса» распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы заработала насосная станция и система водоснабжения базы.
Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.
При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.