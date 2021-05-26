Директора барнаульской фирмы «Новострой» ждет суд за уклонение от налогов на 47 млн рублей

Директор фирмы «Новострой» в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме порядка 47 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство.

«В 2018 году организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого в период с апреля 2018 по январь 2020 года он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товарах и оказанных услугах Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали», — объясняют в СКР, как работала преступная схема.

Недостоверные сведения включались в налоговые декларации по НДС. В итоге, как подчеркивают в Следкоме, предприниматель не уплатил налог на общую сумму около 47 млн рублей.

Своей вины мужчина не признал. Также отмечается, что он предпринял попытку сокрыть от ареста свое имущество, заключив договор дарения на близких родственников.

В данный момент на имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 47 млн рублей, а сделка по дарению признана ничтожной.

Уголовное дело направлено в суд.