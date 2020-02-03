Директора барнаульской «Карандин Арены» будут судить из-за падения ребенка с трибуны

Руководителя ледового дворца «Карандин-Арена» ждет суд из-за падения ребенка с трибуны. Директору грозит лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, ЧП произошло вечером 4 апреля 2019 года. Во время хоккейного матча 5-летний мальчик упал с трибуны в «Карандин-Арене» и получил травму головы. Здоровью был причинен тяжкий вред.

По версии следствия, причинами случившегося стало ненадлежащее исполнение руководителем своих должностных обязанностей, поскольку ему было известно, что на объекте проводятся ремонтные работы и на трибунах отсутствует часть ограждений, отделяющих их от игрового поля.

«Однако каких-либо мер по недопущению зрителей на трибуны и не проведению хоккейного матча им принято не было», — заявляют в ведомстве.

Прокурор Индустриального района Барнаула утвердил заключение по обвинению директора «Карандин Арены» в совершении преступления. Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Обвиняемому грозит лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового.