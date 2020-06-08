Директора барнаульской фирмы мошенники развели на деньги как пацана

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, директор предприятия заказал себе на одном из сайтов очки для плавания. Видимо, очки были не простыми, так как бизнесмен заплатил за них вместе с доставкой 105 тыс. рублей. При этом он все же проверил магазин, созвонившись по указанному номеру телефона с менеджером Михаилом.
В назначенный день очки в Барнаул не прилетели. Директор заподозрил, что его надули, и еще раз позвонил в интернет-фирму. Но ему сказали, что Михаил в компании никогда не работал, и что заказ из Барнаула они не принимали.
В итоге по заявлению пострадавшего возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подобных преступлений в Алтайском крае регистрируется достаточно много. Причем жертвами аферистов, как правио, из центральной части России становятся как рядовые алтайские пенсионеры, так и люди с должностями и не одним высшим образованием.