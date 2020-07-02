Директора гостиницы в Алтайском крае осудили за растрату

Директор гостиницы в Славгороде потратил деньги организации на командировки. Суд расценил это как растрату, пишет «Алтайская правда».

С 8 июля 2016 года по 31 июля 2017 года мужчина похитил более 75 тысяч рублей организации. Он уверяет, что деньги потратил на командировки в Республику Алтай в 2016 и 2017 годах, поездки были организованы по служебной необходимости.

Директор ездил со своей семьей на автомобиле гостиницы, которым управлял лично. Ведь все делалось, как он уверял в суде, исключительно в интересах предприятия.

Суд с такими доводами не согласился и приговорил мужчину к условному сроку 1,5 года. Руководитель получил штраф — 8 тысяч рублей.