Директора и замглавврача барнаульского медцентра осудили за мошенничество на 100 млн рублей

Следствие и суд установили, что директор, главный врач и заместитель главврача центра "Добрый доктор" с января 2016 по ноябрь 2022 года обманным путем получали деньги в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Они отправляли в территориальный фонд документы с ложной информацией относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.
В итоге фигуранты дела получили более 100 млн рублей.
Директор и заместитель главврача вину признали. Ранее главного врача приговорили к трем годам лишения свободы.
Директора медцентра приговорили к четырем годам лишения свободы, заместителя главврача - к трем годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того им назначили штраф в 500 тыс. рублей.