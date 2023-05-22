22 мая
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Директора и замглавврача барнаульского медцентра осудили за мошенничество на 100 млн рублей

Директора и заместителя главврача частной медицинской клиники "Добрый доктор" признали виновными в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщают прокуратура и следственный комитет Алтайского края.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Следствие и суд установили, что директор, главный врач и заместитель главврача центра "Добрый доктор" с января 2016 по ноябрь 2022 года обманным путем получали деньги в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Они отправляли в территориальный фонд документы с ложной информацией относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.

В итоге фигуранты дела получили более 100 млн рублей.

Директор и заместитель главврача вину признали. Ранее главного врача приговорили к трем годам лишения свободы.

Директора медцентра приговорили к четырем годам лишения свободы, заместителя главврача - к трем годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того им назначили штраф в 500 тыс. рублей.

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