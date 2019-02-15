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Директора компании «Алтайское молоко» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании «Алтайское молоко». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, в период 2015—2016 годов организация применяла общий режим налогообложения, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. В ведомстве сообщают, что для уклонения от уплаты налогов предприниматель решил включить в налоговые декларации по НДС ложные сведения.

Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставках товара ООО «Алтайское молоко». В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли, в том числе молоко, и услуг не оказывали, — пишет СУ СКР по региону.

По данным ведомства, недостоверные сведения о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, вносили в книгу покупок фирмы. Это делали, чтобы потом включить в налоговые декларации по НДС. Предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 6,5 млн рублей, что является крупным размером.

Во время предварительного следствия обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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