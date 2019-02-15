Директора компании «Алтайское молоко» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

По данным следствия, в период 2015—2016 годов организация применяла общий режим налогообложения, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. В ведомстве сообщают, что для уклонения от уплаты налогов предприниматель решил включить в налоговые декларации по НДС ложные сведения.

Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставках товара ООО «Алтайское молоко». В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли, в том числе молоко, и услуг не оказывали, — пишет СУ СКР по региону.