Директора кузбасского ЗАГСа осудят за организацию свадьбы с мужчиной при смерти

В 2017 году женщина выдала замуж свою знакомую за мужчину, который не давал согласия на брак. Он был госпитализирован из-за огнестрельного ранения.
«Мужчина находился в бессознательном состоянии. На следующий день он умер», — заявили в местной прокуратуре.
Новоявленная жена после смерти супруга потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. рублей.
Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, пишет polit.ru.