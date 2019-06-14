Директора кузбасского ЗАГСа осудят за организацию свадьбы с мужчиной при смерти

В Кемеровской области глава ЗАГСа города Таштагола попала под суд после того, как она провела церемонию свадьбы с мужчиной, находившимся при смерти, сообщает РИА Новости .

В 2017 году женщина выдала замуж свою знакомую за мужчину, который не давал согласия на брак. Он был госпитализирован из-за огнестрельного ранения.

«Мужчина находился в бессознательном состоянии. На следующий день он умер», — заявили в местной прокуратуре.

Новоявленная жена после смерти супруга потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. рублей.

Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, пишет polit.ru.