Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Директора кузбасского ЗАГСа осудят за организацию свадьбы с мужчиной при смерти

В Кемеровской области глава ЗАГСа города Таштагола попала под суд после того, как она провела церемонию свадьбы с мужчиной, находившимся при смерти, сообщает РИА Новости.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

В 2017 году женщина выдала замуж свою знакомую за мужчину, который не давал согласия на брак. Он был госпитализирован из-за огнестрельного ранения.

«Мужчина находился в бессознательном состоянии. На следующий день он умер», — заявили в местной прокуратуре.

Новоявленная жена после смерти супруга потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. рублей.

Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость