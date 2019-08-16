Директора строительной компании в Барнауле отдали под суд за неуплату налогов

Как сообщает сайт СУСК по Алтайскому краю, причиной возбуждения уголовного дела по статье 199 часть 1 стало нежелание директора платить НДС. С течение двух лет возглавляемая им фирма применяла общий режим налогообложения и, следовательно, являлось плательщиком налога на добавленную стоимость.
Но руководитель предприятия решил, что можно обмануть налоговиков. Он включал в декларации по НДС заведомо ложные сведения. Он показывал счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленными якобы от имени иных коммерческих организаций при поставках товаров и услуг СК «Лидер». В действительности же данные фирмы никаких товаров не поставляли и ничего не оказывали. Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС.
Таким образом, предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму около 6 млн рублей что является крупным размером.