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16 августа

Директора строительной компании в Барнауле отдали под суд за неуплату налогов

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере перед судом предстанет бывший генеральный директор барнаульской строительной компании «Лидер». Ему грозит либо большой штраф (от 100 тыс до 300 тыс рублей), либо лишение свободы сроком до двух лет. Бизнесмен свою вину признал.

Задержание. Наручники.
Задержание. Наручники.
СС0

Как сообщает сайт СУСК по Алтайскому краю, причиной возбуждения уголовного дела по статье 199 часть 1 стало нежелание директора платить НДС. С течение двух лет возглавляемая им фирма применяла общий режим налогообложения и, следовательно, являлось плательщиком налога на добавленную стоимость.

Но руководитель предприятия решил, что можно обмануть налоговиков. Он включал в декларации по НДС заведомо ложные сведения. Он показывал счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленными якобы от имени иных коммерческих организаций при поставках товаров и услуг СК «Лидер». В действительности же данные фирмы никаких товаров не поставляли и ничего не оказывали. Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС.

Таким образом, предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму около 6 млн рублей что является крупным размером.

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