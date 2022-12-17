Дыры в трубе и угрозы оружием. В Новоалтайске местный житель снова затопил соседей

Инцидент произошел на ул. Деповской, 21. Один из владельцев квартиры в очередной раз затопил своих соседей. Об этом сообщила журналистка Татьяна Долгова в Telegram-канале 17 декабря.

Как стало ранее известно, мужчина просверлил дыры в трубе, тем самым затопил жильцов дома и оставил их на 10 дней без холодной и горячей воды.

В свою квартиру рабочих он не пускал и угрожал пневматическим оружием. Управляющая компания смогла попасть к нему только 15 декабря после обращения в суд.

«Коммунальный кошмар в новоалтайской пятиэтажке продолжается! Аварию в квартире этого неадекватного (по всем признакам) человека мастера устранили. Людям дали воду. Но сегодня из этой же квартиры вновь топит соседей снизу!» — пишет Долгова.

Как отмечает журналистка, у жильцов и коммунальщиков сложилась только одна версия: собственник намеренно повредил трубу.

По ее данным, в подъезде в основном проживают инвалиды и пенсионеры. Татьяна также добавила, что до полиции жильцы дозвониться не могут и ждут аварийную службу.

По данным городской администрации у хозяина квартиры имеется оружие.

Ранее в Барнауле жители многоэтажки остались без тепла и с затопленным подъездом.