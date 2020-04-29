У главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, которому 27 апреля суд назначил административное наказание, будет 10 дней на обжалование этого решения. Серьезного чиновника привлекли к ответственности за отказ выполнить требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Дорожный инцидент с участием Новикова произошел в Новоалтайске 29 декабря 2019 года. В настоящее время он продолжает возглавлять администрацию района.

Протокол и историей

Административное дело в отношении Вячеслава Новикова, как следует из картотеки суда Новоалтайска, началось спустя почти месяц после произошедшего — 21 января 2020 года.

По статье 12.26 КоАП РФ (часть 1 — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») главе администрации Октябрьского района грозил штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Однако суд в Новоалтайске так и не смог (или не посмел?) вынести постановление по казалось бы рядовому административному нарушению. Рассмотрение дела дважды переносили (один раз по причине неявки самого Новикова — прим. altapress.ru) и уже в феврале отправили материалы в судебный участок № 8 Центрального района Барнаула.

На тот момент, по информации Telegram-канала Б. АУЛ, было известно, что 29 декабря 2019 года чиновник не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска. Прибывшие сотрудники местной полиции предложили пройти освидетельствование на предмет опьянения в медицинском учреждении, но получили отказ.

«Занят работой»

Информация о назначении к рассмотрению административного дела Новикова была размещена в картотеке судебного участка № 8 Центрального района только 23 марта.

Суд. Идет заседание. altapress.ru

Затем два раза в течение марта и дважды в апреле заседания переносились с формулировкой «Истребование доказательств».

Наконец 27 апреля судья Екатерина Танская вынесла постановление о назначении административного наказания. Отметка об этом есть в картотеке дела. Текст судебного документа 28 апреля опубликован не был.

Отдельные СМИ сообщили о том, что суд постановил лишить Вячеслава Новикова права управления транспортным средством на 1 год и 9 месяцев, а также оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Получить комментарий Вячеслава Новикова 28 апреля altapress.ru не удалось. По словам секретаря в приемной, чиновник занят текущей работой вне кабинета. При этом она выразила уверенность в том, что ситуация с судебным постановлением — вопрос частный, и журналистам неправильно звонить по этому поводу в районную администрацию.

В пресс-службе администрации Октябрьского района ситуацию не прокомментировали.

Вячеслав Новиков , глава Октябрьского района. altapress.ru

Кто такой Вячеслав Новиков

Вячеслав Новиков более 30 лет отслужил в органах внутренних дел, являлся первым заместителем начальника ГУВД — начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.

Участник боевых действий. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении. Генерал-майор полиции в отставке. Имеет звание «Заслуженный работник МВД».

С февраля 2014 возглавляет администрацию Октябрьского района Барнаула.

Своих не бросают

В федеральном законе о госслужбе нет прямого указания на то, что чиновник, наказанный за административное нарушение в области дорожного движения (статья 12.26 относится в этой главе КоАП), должен быть уволен. В ситуации с Новиковым решение должно быть принято в мэрии Барнаула или чуть выше.

В этом плане любопытен опыт чиновника из Пермского края Александра Евсюкова, 18 декабря 2019 года начальник краевой инспекции госжилназдора был наказан по аналогичной статье КоАП и сейчас продолжает работать в той же должности.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

«Водитель автомобиля „Рено Дастер“ находился за рулем с признаками алкогольного опьянения (запах изо рта, нарушение речи). От прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело по статье 12.26 КоАП РФ)», — сообщало агентство Ura.ru.

Евсюкова в том случае поддержала региональная власть. Точнее говоря, в защиту чиновника выступило само возглавляемое им ведомство.

«Александр Евсюков исполнял свои служебные обязанности в течение нескольких часов и возвратился домой только ночью около 1:00. По пути домой был остановлен сотрудниками ДПС. От медицинского освидетельствования отказался. Факт езды в нетрезвом виде не установлен и не доказан», — заявили журналистам в инспекции госжилнадзора.

По поводу персоны Вячеслава Новикова таких заявлений никто не сделал. Пока.