Диверсия: в умышленной порче обшивки «Союза» заподозрили американских астронавтов

Американские астронавты могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Эту версию рассматривает в качестве основной специальная комиссия «Роскосмоса», пишет « Коммерсант ».

Российские специалисты запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их актуальные медицинские показания. Если версия о преднамеренной порче подтвердится, то российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

По-шпионски проник на российский сегмент

Один из источников газеты, причастный к работе МКС, рассказал, что один из американцев мог несанкционированно проникнуть в корабль, который пристыкован к модулю «Рассвет» прямо у шлюза с американской частью космической станции.

«ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира», — пишет издание.

Больной астронавт и бытовой отсек

Версию о болезни одного из трех американских участников экспедиции на МКС изложил неназванный «высокопоставленный собеседник».

Эвакуация экипажа из-за разгерметизации станции «позволила бы ему (астронавту) продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек — космический туалет (в нем и было обнаружено отверстие) — сгорел бы при входе в атмосферу», пишут «Ведомости».

В случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы самим платить за новый «Союз», уточнил собеседник.

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума рассказал журналистам, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше».

Вести из космоса

Никаких трений между американскими астронавтами и российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС) нет, заявил в специальном видеообращении космонавт Сергей Прокопьев с борта МКС, сообщает «Интерфакс».

«Как видите, на борту у нас все спокойно. Живем мы как всегда мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. Наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружественной обстановке», — сказал Прокопьев.

Он продемонстрировал бытовой отсек корабля «Союз МС-09», в котором в конце августа была обнаружена утечка воздуха.

«Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает, как пишут в СМИ. После прохождения процедуры определения негерметичного отсека на станции, мы с коллегами определили, что течь происходит в бытовом отсеке „Союз МС-09“, командиром которого я являюсь, и приступили к определению места утечки с помощью ультразвукового прибора», — рассказал Прокопьев.

Кто находится на МКС

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня.

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30 августа экипаж МКС сообщил о падении давления на станции. Обследование показало, что в обшивке пристыкованного к станции «Союза» имеется пробоина диаметром 2 мм.

Космонавты закрыли ее спецгерметиком, давление выровнялось. Потерю давления компенсировали наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Производитель корабля — РКК «Энергия» — расследует инцидент, пишет «Росбалт». Ранее источники сообщали, что внутреннее расследование производителя показало, что пробоина была сделана намеренно, но кто именно это сделал — так и осталось невыясненным.