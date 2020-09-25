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Происшествия

Длительный конфликт и поножовщина на улице довели барнаульца до суда

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего знакомого, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Уголовное дело было возбуждено в отношении 53-летнего горожанина.

По данным следствия, утром 24 июня текущего года на одной из улиц между знакомыми мужчинами произошла ссора из-за длительных конфликтных отношений.

«Обвиняемый, взяв нож, нанес потерпевшему не менее восьми ударов в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 40-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — уточняют в СК.

Свою вину мужчина признал частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было.

Уголовное дело направлено в суд.

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