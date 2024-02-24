24 февраля
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Происшествия

Для ночной романтической поездки по Рубцовску угонщик решил воспользоваться чужой машиной

В дежурную часть отделения полиции в Рубцовске обратился местный житель.

Полиция. Письмо.
Полиция. Письмо.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Он рассказал, что кто-то пытался угнать его ВАЗ. Машина стояла на парковке. Причем без аккумулятора, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Полицейские молниеносно отреагировали на сообщение мужчины. И по горячим следам задержали 19-летнего парня.

Тот рассказал, что с аккумулятором наперевес пришел к парковке, где стояла "шестерка". Он установил "ношу" на авто. Как пояснил незадачливый угонщик, он просто хотел с ветерком проехать по ночному городу. Но завести машину не удалось.

А тут и оперативники нагрянули.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее трое жителей Алтайского края угнали автомобиль и прокололи колеса у четырех машин.

Компания выпивала во дворе дома и в какой-то момент один из них взял нож и проколол у трех автомобилей по одному колесу, а четвертому повредил два. После этого злоумышленники угнали один из автомобилей, который стоял рядом.

Возбужденно уголовное дело.

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