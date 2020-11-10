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Происшествия

Дмитрий Медведев объявил о росте тяжких преступлений

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

По словам Медведева, количество тяжких и особо тяжких преступлений по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый значительный прирост в 1,5 раза заметили в Красноярском крае, Костромской области и в Мордовии.

В целом криминогенная обстановка осталась на прошлогоднем уровне. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть больше 1,5 млн. На 7,5% снизилась подростковая преступность.

Пандемия

Количество мошенничеств за время пандемии увеличилось на треть. Эти преступления по-прежнему представляют «серьезный вызов», отметил Медведев.

Бюджет

На 11% выросла преступность в сфере освоения бюджета. Более чем в половине случаев речь идет о крупном и особо крупном размере, пишет polit.ru.

Криминогенная обстановка в стране остается стабильной, а данные о «всплесках» преступности не подтверждаются, заключил Медведев.

Статистику преступности обсуждали на совещании, посвященном тенденциям криминогенной обстановки.

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