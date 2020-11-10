Дмитрий Медведев объявил о росте тяжких преступлений

По словам Медведева, количество тяжких и особо тяжких преступлений по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый значительный прирост в 1,5 раза заметили в Красноярском крае, Костромской области и в Мордовии.
В целом криминогенная обстановка осталась на прошлогоднем уровне. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть больше 1,5 млн. На 7,5% снизилась подростковая преступность.
Пандемия
Количество мошенничеств за время пандемии увеличилось на треть. Эти преступления по-прежнему представляют «серьезный вызов», отметил Медведев.
Бюджет
На 11% выросла преступность в сфере освоения бюджета. Более чем в половине случаев речь идет о крупном и особо крупном размере, пишет polit.ru.
Криминогенная обстановка в стране остается стабильной, а данные о «всплесках» преступности не подтверждаются, заключил Медведев.
Статистику преступности обсуждали на совещании, посвященном тенденциям криминогенной обстановки.